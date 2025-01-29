Roman Mağazaları'nın sahibi Toplusoy Ailesi'nde miras kavgası çıkmıştı. Süleyman Toplusoy'un büyük kızı Serra Toplusoy, amcası Turgut Toplusoy'a tapu iptali davası açmıştı.

Serra Toplusoyûn avukatı Avukat Zekai Şems açıklama yaptı. Şems, " Ülkemizin tanınmış kuruluşlarından Roman Hazır Giyim ve Ticaret A.Ş’nin ortaklarından Süleyman Toplusoy’un vefatı üzerine, büyük kızı Serra Toplusoy ile amcası ve diğer ortak Turgut Toplusoy arasında ortaya çıkan Miras anlaşmazlığına ilişkin olarak geçen gün Turgut Toplusoy’un gönderdiği noter tasdikli açıklamasında, Serra Toplusoy ve küçük kardeşlerinin kendi hür iradeleri ile tapuya gidip Çekmeköy’ün en değerli taşınmazlarından birindeki hisselerini amcaları Turgut Toplusoy’a sattıkları ve satış bedelini de tamamen tahsil ettikleri yolundaki açıklama asılsızdır ve kamuoyunu yanıltmaya yöneliktir.

Adı geçen vefatın hemen ardından büyük kızı Serra Toplusoy ve küçük kardeşlerini, yasal miras intikali yapılıyor bahanesi ile tapuda hazır bulunmalarını temin ederek milyon dolar değerindeki paylarının büyük kısmını çok komik rakamlarla kendi üzerine geçirilmesini sağlayan Turgut Toplusoy, satış bedelinden tek kuruş ödemediği halde tamamının ödendiğini söyleyebilmektedir. Bahsi geçen arsa sadece Süleyman Toplusoy’un mirasçılarına aittir ve Turgut Toplusoy’un hiçbir ortaklığı bulunmamaktadır.



Gerek bu haksız satışın iptali gerekse şirketin kar paylarını gizleyip hak sahiplerini mahrum bıraktığı konusunda açılan davalar devam etmektedir. Gerçek ortaya çıkacak ve adalet mutlaka yerini bulacaktır" dedi.

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