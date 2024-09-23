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Tomris Giritlioğlu hayatını kaybetti

Tomris Giritlioğlu hayatını kaybetti

Tomris Giritlioğlu hayatını kaybetti

Uzun süredir kanserle mücadele eden ünlü yönetmen, senarist ve yapımcı Tomris Giritlioğlu, hayatını kaybetti.

Tomris Giritlioğlu hayatını kaybetti
Tomris Giritlioğlu, 67 yaşındaydı...

 

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