Tommy Hilfiger Çeşme’de Pop-Up mağazasının kapılarını açtı

Tommy Hilfiger tarafından yapılan bir açıklamayla Çeşme’deki TOMMY HILFIGER pop-up mağazasının 11 Haziran 2023 günü açıldığı duyuruldu. Alaçatı 12012. Sokak No: 17 adresindeki mağaza, Ege’deki popüler tatil beldesinin en seçkin alışveriş caddelerinden birinde konumlanıyor.

88 metrekare büyüklüğündeki mağazada İlkbahar/Yaz 2023 TOMMY HILFIGER ve TOMMY JEANS koleksiyonlarından erkek giyim, kadın giyim, ayakkabı, mayo ve aksesuar seçkileri sunuluyor. Arşivden kolej montu ve pololar gibi prep ikonları, yeni yorumlarla hayat bulurken stiller deniz ve okyanus mavisi tonlar, serin tutan keten ve pamuklu kumaşlarla güncelleniyor.

Marka mirası unsurları Alaçatı havasıyla bir araya getiren mağaza tasarımında ahşap malzemeler, natürel renkler ve denizci halatlarıyla deniz, yaz ve güneş estetiği yaratılıyor.

Pop-up mağazanın açılışını kutlamak için düzenlenen özel etkinliğe aralarında Batuhan Ekşi, Pınar Aylin, Bilge Yenigün, Hazal Yüceer, Şenol Yavaş, Eren&Elifsu Ölmezer, Pelin & Elvan Koysuren gibi tanınmış isimler katıldı. Ünlü DJ Berk Büyükakın’ın müzik performansıyla davete katılan isimler keyifli anlar yaşadılar. Tommy Hilfiger koleksiyonlarından stillerle kendi görünümlerini yaratan davetliler, özgün tarzlarıyla dikkat çekti.

Pop-up mağaza, markanın bayilerinden Ekpa Grup sahibi Sezgin Koysuren ile iş birliği içinde hayata geçirildi.

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