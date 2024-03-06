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Tom Ford'un okyanus esintisi Oud Minérale Boyner’de

Cesur ve sofistike duruşuyla öne çıkan Tom Ford’un yeni kokusu Oud Minérale, 20 Mart tarihine kadar özel tanışma döneminde önce Boyner’de yerini alıyor. 

Tom Ford'un okyanus esintisi Oud Minérale Boyner’de

Dünyaca ünlü kozmetik markalarına ev sahipliği yapan Boyner, herkesi sofistike bir duruşun ve tutkunun simgesi Tom Ford'un, canlı pembe biber ve oud notalarını harmanlayarak ortaya çıkardığı büyüleyici yeni kokusu Oud Minérale ile tanışmaya davet ediyor. 

Tom Ford'un okyanus esintisi Oud Minérale Boyner’de

20 MART’A KADAR ÖNCE BOYNER’DE

Ruhun dışa vurumu olan ve yarattığı çekici etkiyle iz bırakan Oud Minérale, 20 Mart tarihine kadar 50 Ml ve 100 Ml seçenekleriyle önce Boyner’de yerini alıyor. Okyanus ve oud’un iki uçtaki çarpıcı ve büyülü armonisini yakalayan Oud Minérale’i herkesten önce keşfetmek isteyenler, Boyner mağazalarını, boyner.com.tr’yi, Boyner uygulamasını ve Boyner Now’ı ziyaret edebilir. 

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