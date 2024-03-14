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Tom Ford'dan yeni Slim Lip Color Shine: Sofistike ve modern bir güzellik ifadesi

Tom Ford'un en yenisi Slim Liıp Color Shine, makyajın modern bir ifadesi olarak karşımıza çıkıyor. Göze çarpmayan ancak cazibesiyle göz kamaştıran bu ürün, sessiz ve zarif lüksü takdir eden kadınlara hitap ediyor.

Tom Ford'dan yeni Slim Lip Color Shine: Sofistike ve modern bir güzellik ifadesi

Bir arzu nesnese dönüşen bu ürün; zarafeti seçkin, özenle tasarlanmış bir tasarımla birleştiriyor. Hassas aplikatörün tek uygulaması, dudakları çaba sarf etmeden anında ve belirgin bir şekilde canlandırıp renklendiriyor.

Tom Ford'dan yeni Slim Lip Color Shine: Sofistike ve modern bir güzellik ifadesi

SLIM LIP COLOR SHINE, zengin nemlendiriciler ve balmumu ile formülize edilmiştir. TOM FORD'un unutulmaz anlara imza atan defilelerinin ruhunu yansıtan ve muhteşem renklerle çeşitlendirilen bu ürün, her kadının stilini ve kişiliğini tamamlamak için tasarlanmıştır.

Beymen mağazalarında bulabileceğiniz tüm renk seçeneklerini keşfedin ve dudaklarınızı SLIM LIP COLOR SHINE ile göz alıcı bir şekilde renklendirin.

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