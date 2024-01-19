Tom Ford Beauty’den büyüleyici bir koku

Vanilyanın alter egosunu çağrıştıran Vanille Fatale, derin ahşap notaları, bağımlılık yaratan kahve esansı ve kavrulmuş arpa ile bir güneş tutulması etkisi yaratıyor. Lüks vanilya reçinoidi, kokunun merkezinde büyüleyici çekicilik oluşturuyor.

Safran ve kişniş ile açılan koku, mür ve olibanumun sürükleyici tütsüsüyle duyulara nüfuz ediyor. Kavrulmuş arpanın tütün benzeri çekiciliği ve kavrulmuş kahve esansı, nergis ve frangipani karışımını çevreliyor ve vanilya ile birleşerek baştan çıkarıcı bir sona ulaşıyor.

Vanille Fatale, çikolata tonlarında, bal rengi dış tabaka ile kaplı lüks ve ikonik Private Blend şişesinde sunuluyor. Çikolata tonlu plaka ile tamamlanan 50 ml’lik şişe ve 250 ml’lik dekanter, makyaj masalarınız ve bakım alanlarınızda lüks bir duruş sağlıyor.

Büyüleyici içeriği ile favoriniz olacak bu kokuyu Boyner, Beymen ve Sevil Parfümeri’de keşfedebilirsiniz.

Fiyatlandırma:

50 ml: 10.100 TL

250 ml: 24.800 TL (Beymen exclusive)

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