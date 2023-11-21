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Tolgay yine “Vay” dedirtecek!

Tolgay, Sezen Aksu imzalı Türk pop müziğinin sevilen şarkılarından “Vay” ile dinleyicisiyle buluştu.

Tolgay yine “Vay” dedirtecek!

Sevilen şarkıcı Tolgay’ın 9. Single çalışması “Vay” Forte House ve DMC işbirliği ile tüm dijital platformlarda yerini aldı. 

2023 yılının başlarında yine bir Sezen Aksu klasiği “Geri Dön” ile dinleyici ile buluşan Tolgay, “Çalışmamız çok sevildi, bana ve mesleki hayatıma çok güzel kapılar açtı, Dinleyicim Sezen Aksuşarkılarının sahnelerimden sonra single çalışmamda da sesime yorumuma çok yakıştığını dile getirdi.” Bu sebeplerle dinleyicisi ile yeniden Sezen Aksu imzası taşıyan bir eserle buluşmak istediğini dile getiren genç şarkıcı Tolgay “Vay” isimli esere birçok kez cover yapıldığını ancak bu tarzda daha önce hiçbir örnek olmadığını vurguladı.  

Sözü müziği Sezen Aksu’ya ait olan eserin düzenlemesi Serkan Akkaya , mix ve masteringini ise Aliş Kaygusuz  üstlendi. 

“Vay” isimli eserin düzenlemesini yine Tolgay’ın “yol arkadaşlarım” diye tanıttığı sahnesindeki müzisyen arkadaşlarına emanet etti.Düzenlemede 10 yıldır Tolgay sahnesinde müzisyenlik yapan Serkan Akkaya, gitarda Nihat Erel vokallerde ise Banu Küçük, Nihat Erel ve Serkan Akkaya yer alıyor. 

Klibin yönetmen koltuğuna Daire 215 ekibi oturdu. Tolgay bu klibinde ilk kez konser görüntülerini kullandı. Tolgay’ın ve gönüllü arkadaşlarının Çocuk Hematoloji ve Onkoloji Servisine yarırına düzenlediği ve yine sahne performanslarıyla dikkat çeken Tolgay’ın sahne aldığı büyük ses getiren ve destek toplanan bu geceden görüntüler yer alıyor.

 

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