  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Tolgahan Sayışman’dan bir suç ve kefaret hikâyesi

Ünlü oyuncu Tolgahan Sayışman, yeni dizisi “Arjen” ile ekranlara dönüyor. Fragmanı yayınlanan dizi, 26 Nisan’da GAİN’de başlıyor.

Tolgahan Sayışman’dan bir suç ve kefaret hikâyesi

Sektörün en başarılı isimlerini bir araya getiren GAİN, özgün içeriklerine bir yenisini daha ekliyor. Ünlü oyuncu Tolgahan Sayışman’ın başrolünü ve yapımcılığını üstlendiği “Arjen”, 26 Nisan’da GAİN izleyicisiyle buluşuyor.

Tolgahan Sayışman’dan bir suç ve kefaret hikâyesi

Fragmanı yayınlanan dizi, küçük yaşta sokaklarda yaşamak zorunda kalan bir çocuğun bir suikastçıya dönüşme hikâyesini konu alıyor. Himayesine girdiği aileyi düşmanlarından korumak için her şeyi yapan Arjen, acımasızlığıyla tanınan biridir. Ancak ailesinin kendisine verdiği bir görev, onu büyük bir yol ayrımına getirecek ve Arjen’i hiç beklemediği bir hayatın tam ortasına sürükleyecektir.

Tolgahan Sayışman’dan bir suç ve kefaret hikâyesi

Arjen, Hollywood filmlerini aratmayan bir prodüksiyonla çekilmiş ve bu özelliğiyle çokça konuşulmuştu. Yapımcılığını Han Medya Yapım çatısı altında Tolgahan Sayışman’ın üstlendiği “Arjen”de Sayışman’a; Talat Bulut, Ezgi Eyüboğlu, Alican Yücesoy, Dilara Aksüyek, Saruhan Hünel, Yunus Eski ve Cemal Toktaş gibi isimler eşlik ediyor. Usta oyuncu Altan Erkekli ise diziye konuk oyuncu olarak katılıyor. Umut Sarıboğa’nın yönettiği “Arjen”in senaryosunda ise Altuğ Küçük imzası bulunuyor.

Tolgahan Sayışman’dan bir suç ve kefaret hikâyesi

“Arjen”, 26 Nisan’da sadece GAİN’de…

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Hande Erçel nerede köpeği orada!
  Magazin

Hande Erçel nerede köpeği orada!

Özge Gürel'den Dubai pozları
  Magazin

Özge Gürel'den Dubai pozları

Ebru Cündübeyoğlu’ndan şok açıklama! Dizilerde neden yer almadığını açıkladı?
  Magazin

Ebru Cündübeyoğlu’ndan şok açıklama! Dizilerde neden yer almadığını açıkladı?

Çağla Şıkel rehberliğinde SkinCeuticals
  Magazin

Çağla Şıkel rehberliğinde SkinCeuticals

Satış rekorları kıran gençlik romanından uyarlanan ‘Güneşi Söndürmem Gerek’ bugün sinemalarda
  Magazin

Satış rekorları kıran gençlik romanından uyarlanan ‘Güneşi Söndürmem Gerek’ bugün sinemalarda

Firuze'den 'İhanet'
  Magazin

Firuze'den 'İhanet'