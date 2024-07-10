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Tolgahan Sayışman: Çok kazık yedim!

‘Hakan Gence ile Sıkı Muhabbet’in konuğu Tolgahan Sayışman oldu. Sayışman ailesi hakkında samimi açıklamalarda bulundu.

Tolgahan Sayışman: Çok kazık yedim!

‘Hakan Gence ile Sıkı Muhabbet’in konuğu Tolgahan Sayışman oldu. Sayışman ailesi hakkında samimi açıklamalarda bulundu. 

Tolgahan Sayışman: Çok kazık yedim!

Evliliğin hayatını değiştirdiğini söyleyen oyuncu, “Almeda her şeyden önce huzurum. Eve gittiğinizde hissettiğiniz huzur, dışarıdaki mücadeleden sıyrıldığınız o anlar çok kıymetli. Baba olmak beni çok olgunlaştırdı, empati duygumu arttırdı. Karar verirken, bir adım atarken onları düşünüyorum” diyor. 

Tolgahan Sayışman: Çok kazık yedim!

Oyunculuk kariyerinde yaşadığı zorluklardan bahseden Tolgahan Sayışman, “Çok kazık yedim ama böylece deneyim sahibi oldum. Üç kuruş daha fazla kazanabilmek için insanlıktan çıkan çok kişi tanıdım. Hiçbir şey kolay, armut piş ağzımıza düş şeklinde olmadı. Hep bir mücadele, bazen ufak tefek bazen büyük sorunlar, onlarla başa çıkma durumu vardı. Hayatım boyunca özellikle bu sektörde kalabalıklar içinde çok büyük yalnızlık çektim.” 

‘Hakan Gence ile Sıkı Muhabbet’ her cuma saat 14.00’te yeni bölümüyle Hürriyet YouTube.

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