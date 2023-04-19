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Tolga Tekin'den okullarla ilgili tartışılacak sözler

Tiyatro sanatçısı ve oyuncu Tolga Tekin'den okullarla ilgili tartışılacak sözler geldi. İşte haberin detayları...

Tolga Tekin'den okullarla ilgili tartışılacak sözler

NTV ekranlarında yayınlanan Bambaşka Sohbetler'de Ceyda Düvenci'nin konuğu olan tiyatro sanatçısı ve oyuncu Tolga Tekin'den çok tartışılacak sözler geldi. Televizyon dizilerinin yanı sıra 27 yıldır Ankara Devlet Tiyatrosu Sanatçısı olarak sahneye çıkan Tolga Tekin, son yıllarda birbiri ardına açılan ve tanınan oyuncuların sahibi olduğu ya da ders verdiği 'oyunculuk okulları' için iddialı bir açıklamaya imza attı.

Tolga Tekin'den okullarla ilgili tartışılacak sözler

Tolga Tekin: "Elimde imkan olsa, Türkiye'de oyunculuk eğitimi veren okulların yüzde 50'sini kapatırım. Mesleğimiz çok güzel, tapu kadastroda memur değiliz. Onları eğiten, oyunculuk okullarından mezun eden öğretmenler kim ki? Türkiye'de bir sürü oyunculuk eğitimi veren okul var, bu çocuklara yazık değil mi? Sıfır giriyorlar sıfır çıkıyorlar!" dedi.

Tolga Tekin'den okullarla ilgili tartışılacak sözler

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