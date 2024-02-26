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Tolga Savacı hayatını kaybetti

Tolga Savacı hayatını kaybetti

Tolga Savacı hayatını kaybetti

Birçok filmde yer alan 60 yaşındaki Tolga Savacı, hayatını kaybetti. Sanatçı geçirdiği kalp krizi nedeniyle vefat etti.

Tolga Savacı hayatını kaybetti
Savacı, 2018 yılından beri Nermin Bezmen ile evli...

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