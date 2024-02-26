Birçok filmde yer alan 60 yaşındaki Tolga Savacı, hayatını kaybetti. Sanatçı geçirdiği kalp krizi nedeniyle vefat etti.



Savacı, 2018 yılından beri Nermin Bezmen ile evli...

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