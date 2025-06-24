 Tolga Sarıtaş ve Zeynep Mayruk çocuklarının ismini açıkladı

Tolga Sarıtaş ve Zeynep Mayruk, çocuklarının kucağına almak için gün sayıyor.

Çiftin erkek bebeği olacak.



İkili tatil için Amerika New York'a gitti.



Sarıtaş, oğlunun isminin Ali olacağını açıkladı.

Oyuncu, formaya Ali yazdırdı.

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