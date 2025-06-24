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Tolga Sarıtaş ve Zeynep Mayruk çocuklarının ismini açıkladı

Ünlü çift Tolga Sarıtaş ve Zeynep Mayruk çocuklarının ismini açıkladı. İşte detaylar...

Tolga Sarıtaş ve Zeynep Mayruk çocuklarının ismini açıkladı

Tolga Sarıtaş ve Zeynep Mayruk, çocuklarının kucağına almak için gün sayıyor.

 Tolga Sarıtaş ve Zeynep Mayruk çocuklarının ismini açıkladı

Çiftin erkek bebeği olacak.

Tolga Sarıtaş ve Zeynep Mayruk çocuklarının ismini açıkladı
İkili tatil için Amerika New York'a gitti.

Tolga Sarıtaş ve Zeynep Mayruk çocuklarının ismini açıkladı
Sarıtaş, oğlunun isminin Ali olacağını açıkladı.

Oyuncu, formaya Ali yazdırdı.

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