Tolga Çevik: Günümüzde 7,5 saniyede şöhret oluyorsun

Son zamanlarda şöhret kavramının yüzeysel bir hal aldığından bahseden Tolga Çevik: “Çok tatlı biriysem bu hafta bir diziye girebilirim. Oyunculuk bu hale geldi. Günümüzde 7,5 saniyede şöhret oluyorsun. TikTok’ta bir yerlerini açıyorsun, akşama reklam alıyorsun. Şöhret başka bir şey. Sevilmek, tanınmış olmak için çok çaba sarf etmen lazım.”

Eşine ilk görüşte âşık olduğunu itiraf eden Tolga Çevik: “Eşimle tanıştıktan 10 dakika sonra ‘Biz seninle evleneceğiz, biliyorsun değil mi’ dedim, ‘Biliyorum’ dedi ve evlendik.”

‘Hakan Gence ile Sıkı Muhabbet’ yeni bölümüyle bugün saat 14.00’te Hürriyet YouTube kanalında yayında.

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