  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Tolga Çevik: Günümüzde 7,5 saniyede şöhret oluyorsun

‘Sıkı Muhabbet’in bu haftaki konuğu Tolga Çevik… Mesleği hakkında konuşan başarılı isim “Gülmek, güldürmek çok eğlenceli bir şey. Fakat gülme ve güldürmenin altında yaşanmış sıkıntılar yatıyor. Benim de trajedilerden komediye geçme sebebim biraz öyle oldu” diyor.

Tolga Çevik: Günümüzde 7,5 saniyede şöhret oluyorsun

Son zamanlarda şöhret kavramının yüzeysel bir hal aldığından bahseden Tolga Çevik: “Çok tatlı biriysem bu hafta bir diziye girebilirim. Oyunculuk bu hale geldi. Günümüzde 7,5 saniyede şöhret oluyorsun. TikTok’ta bir yerlerini açıyorsun, akşama reklam alıyorsun. Şöhret başka bir şey. Sevilmek, tanınmış olmak için çok çaba sarf etmen lazım.”

Eşine ilk görüşte âşık olduğunu itiraf eden Tolga Çevik: “Eşimle tanıştıktan 10 dakika sonra ‘Biz seninle evleneceğiz, biliyorsun değil mi’ dedim, ‘Biliyorum’ dedi ve evlendik.”

‘Hakan Gence ile Sıkı Muhabbet’ yeni bölümüyle bugün saat 14.00’te Hürriyet YouTube kanalında yayında.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Six Senses Kaplankaya‘nın eşsiz restoranı Sage&Sea’ye mükemmellik ödülü
  Mekan

Six Senses Kaplankaya‘nın eşsiz restoranı Sage&Sea’ye mükemmellik ödülü

Ünlü oyuncu Arda Kural tanınmayacak halde!
  Magazin

Ünlü oyuncu Arda Kural tanınmayacak halde!

Bengü eşi Selim Selimoğlu ile çıkan 'Boşanıyorlar mı?' haberi hakkında ilk kez konuştu!
  Magazin

Bengü eşi Selim Selimoğlu ile çıkan 'Boşanıyorlar mı?' haberi hakkında ilk kez konuştu!

Bodrum’da ilk sold-out Sıla'dan
  Magazin

Bodrum’da ilk sold-out Sıla'dan

Elit Andaç Çam pişmanlığını açıkladı!
  Magazin

Elit Andaç Çam pişmanlığını açıkladı!

Raisa&Vanessa Kardeşler'in Nişantaşı tarzı
  Magazin

Raisa&Vanessa Kardeşler'in Nişantaşı tarzı