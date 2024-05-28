Toksik ilişkilere son! Sevilen dizilerin senaristinden “Çıkma Teklifi Geri Gelsin” romanı  

Düşbaz Kitaplar’ın okurlarla buluşturmaya hazırladığı roman, sevdiğini ve sevildiğini zannettiği adamı bir gece ansızın terk eden Melodi Mermerci’nin ve onun en yakın arkadaş grubunun yaşadıklarını anlatıyor. Okurken kahkahalara boğulacağınız Çıkma Teklifi Geri Gelsin, geçmiş ve mevcut ilişkilerinizi sorgulatacak ve en nihayetinde sizi de bu eğlenceli arkadaş grubunun bir parçası yapacak.

Çocuklar Duymasın ve Seksenler gibi çok izlenen unutulmaz televizyon dizileri başta olmak üzere pek çok başarılı çalışmada yer alan senarist Deniz Gök, ilk romanı Çıkma Teklifi Geri Gelsin’i Ayrıntı Yayınları’nın renkli markası Düşbaz Kitaplar etiketiyle okurlarla buluşturmaya hazırlanıyor.

Çıkma Teklifi Geri Gelsin, bir gazetenin magazin servisinde editör olarak çalışan ve aynı zamanda yaşadığı toksik ilişkiyi, erkeklerin “erko”luklarını, ilişkilere dair çıkmazları ele aldığı ilk kitabını yazmaya çalışan Melodi Mermerci’nin birçok kadına tanıdık gelen hikâyesini anlatıyor. Melodi’nin eski sevgilisinden intikam almak için yazdığı bu kitapta hem hırs hem intikam hem de kız arkadaşlarıyla birlikte oluşturduğu mücadele ruhu bir araya geliyor. Çıkma Teklifi Geri Gelsin, hem Melodi’nin hem de arkadaşlarının yaşadıkları üzerinden farklı ilişki türlerini, çeşit çeşit erkeklik hallerini ve sonu hep çıkmaza varan ilişkileri güçlü bir mizah duygusuyla mercek altına alıyor. Okurlarını kahkahaya boğan romanda kadınlar bir araya geliyor, eski romantik günlerdeki gibi ilişkiler yaşamayan ve kendilerini manipüle eden erkeklere karşı bir parti kuruyorlar. Eğlenceli hikâyesi, testleri, “Kadınlara Hitabe”si, “İyileşme Reçetesi”yle ÇıkmaTeklifi Geri Gelsin, toksik ilişki yaşayan veya ilişki yaşadığını zanneden ama aslında bir ilişkisi olmadığını öğrenen tüm kadınlara ilham olup yol gösterecek bir roman.

Deniz Gök, Çıkma Teklifi Geri Gelsin adını verdiği ilk romanında modern zamanların telaşına ve yoğunluğuna yenik düşen romantik ilişkilerin yerini alan toksik ilişkileri, flört aşamasını bir türlü sevgililik mertebesine çıkarmayan ve hatta olan sevgilisini bile herkesten saklayan erkoları, Instagram sayfalarında fotoğraf paylaşmaktan uzak duran er kişileri masaya yatırıyor ve Allah’ın belası takılmayı kim bulduysa onun anasına babasına sövüyor.

Yok yok sövmek yok, neşeli neşeli söyleniyor diyelim. Ya da yazar takılmayı konforlu bulan erkoları anlatırken ustalıklı hiciv sanatını konuşturuyor, baş karakteri Melodi Mermerci dahil buna çanak tutan kadınlar da bundan biraz nasibini alıyor da diyebiliriz, kibarca…

Gerektiğinde hiç beklemeden ilişkisinden ayrılabilen, başka bir tabirle “çıkış yapabilen ”tüm cesur yürekli kadınların romanı Çıkma Teklifi Geri Gelsin, internet satış sitelerinde ön siparişte!

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