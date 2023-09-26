Tohum Otizm Vakfı ve C-Majör Korosu Otizmli Çocukların Eğitimi İçin Sahnede

Otizm spektrum bozukluğu olan çocuklar, gençler ve aileleri için 20 yıldır çalışan Tohum Otizm Vakfı, otizmli çocukların hayatında fark yaratmaya devam ediyor. İş ve sanat dünyasının önde gelen isimlerinden oluşan C-Majör İş'ten Sesler Korosu'nun 8. yılında gerçekleştireceği 12. konser, 3 Ekim Salı akşamı Levent İş Sanat Kültür Merkezi konser salonunda Tohum Otizm Vakfı yararına gerçekleşecek. “Eğitim için El Ele” konserinin her bileti otizmli çocuklar için umuda dönüşecek.



Konuk sanatçılar gönüllü olarak sahne alacak

Hem otizmli çocukların tek çareleri olan eğitime ulaşmalarına destek olmak hem de birbirinden güzel şarkılar eşliğinde keyifli bir gece geçirmek isteyenler; sunuculuğunu Levent Can'ın, koro yönetimini Emre Işık'ın üstleneceği konserde Ahmet Selçuk İlkan, Asiye Palu, Keremcem, Melihat Gülses ve Nebil Özgentürk'ün şarkılarıyla unutulmaz anlar yaşayacak. Konser biletlerine Tohum Otizm Vakfı'ndan ve www.biletix.com adresinden ulaşmak mümkün. Detaylı bilgiler ve güncel gelişmeler ise @cmajorturkiye ve @tohumotizm Instagram hesaplarından takip edilebilir.



Sanatın iyileştirici gücü bu kez eğitim için

Türkiye'nin önemli iş insanlarından oluşan C-Majör İş'ten Sesler Korosu, konserlerini sponsorların ve hayırseverlerin desteğiyle, hiçbir masraf yapmadan gerçekleştiriyor. Böylece desteğe ihtiyacı olan sosyal kesimlerle hayırseverler, bağışta bulunmak isteyen dernekler, vakıflar ve gönüllü sanatsever iş insanları arasında müzikten bir köprü olan koro, destek konserlerinde özellikle çocukların eğitim ve sağlığını ilgilendiren alanlara öncelik tanıyor. Kurucusu ve Başkanı Recai Çakır'ın öncülüğünde, 2016 yılında kurulan koroda birçok ünlü iş insanı yer alıyor. Ali Şen'den Hakan Ateş'e değerli üst düzey yöneticiler ile Nebil Özgentürk'ten Gani Müjde'ye kıymetli sanatçıların yer aldığı koro, yaklaşık yüz kırk kişiden oluşuyor.



C-Majör İş'ten Sesler Korosu, 7 yıldır gerçekleştirdiği konserlerle; LÖSEV, TOÇEV, TEV, Mehmetçik Vakfı, Türk Eğitim (İşitme Engelliler) Derneği, Türkiye Down Sendromu Derneği, Dünya Engelliler Vakfı, Bodrum Engelliler Vakfı gibi ülkemizin çok değerli vakıf ve dernekleriyle iş birliği yaparak eğitim ve sağlık alanında pek çok projeye destek oldu.

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