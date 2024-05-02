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Together Food Hall’de Mantı 7 ile ev yapımı mantı keyfi

Kahveden kruvasana, Lübnan mutfağından noodle’a 13 markayı tek çatı altında toplayan Together Food Hall, misafirlerine Mantı 7 ile ev yapımı mantı lezzeti sunuyor. Fatih Sultan Mehmet’in her sabah yediği saray üçgen mantısından yoğurtlu, cevizli ve tereyağlı sunumuyla Sinop mantısına, yağda kızartılarak yapılan Feraye’den klasik lezzetiyle büyüleyen Kayseri bohça mantısına kadar birçok seçenek bulunuyor. El açması mantılar, tadı damağınızda kalacak bir yemek keyfi yaşatacak.

Together Food Hall’de Mantı 7 ile ev yapımı mantı keyfi

 

 

13 markayı aynı çatı altına toplayan konseptiyle fark yaratan Together Food Hall, herkese zevkine uygun, keyifli bir yemek yeme imkânı sunuyor. Yeme-içme ve eğlence alışkanlığını değiştiren Together Food Hall’un gözde lezzetlerinden biri de Mantı 7. Anadolu’nun lezzet ustalarının yaptığı gibi elde hazırlanan mantıları tatmak isterseniz, Ataşehir Watergarden AVM’deki Together sizi bekliyor. 

 

Together Food Hall’de Mantı 7 ile ev yapımı mantı keyfi

 

Kökeni Çin’e dayanan, 13. yüzyıl itibarıyla Türk mutfağına da giren mantı, Anadolu’nun sevilen lezzetlerinden biri olarak yüzyıllardır tüketiliyor. Osmanlı Saray mutfağında önemli bir yer edinen mantının, Fatih Sultan Mehmet tarafından hemen her sabah yenildiği biliniyor. Mantı 7 de, mantının bu köklü tarihini ve eşsiz lezzetini bir adım daha ileri taşıyor.

 

Together Food Hall’de Mantı 7 ile ev yapımı mantı keyfi

 

 

Dünyanın ilk üzüm çekirdeği unundan mantısı

 

2011 yılında evde yaptıkları Kayseri yöresine özgü mantıyı, çevrelerinden gelen yoğun talep üzerine imal etmeye başlayan Mantı 7, hâlâ el yapımının doğallığını koruyarak, hiçbir katkı maddesi olmadan üretimlerini sürdürüyor. Özel baharatlar ve farklı unlar kullanarak kendini geliştiren marka, dünyanın ilk üzüm çekirdeği unundan mantısını yaptığı gibi glutensiz ve siyez unundan mantı üretimini de ilk defa Mantı 7 gerçekleştiriyor.

Together Food Hall’de Mantı 7 ile ev yapımı mantı keyfi

 

 

 

Padişahlara layık lezzet

 

İçi peynir dolgulu, bol tereyağıyla servis edilen piruhi mantıdan yağda kızartılarak yapılan Feraye’ye, haşlanarak ya da kızartılarak yenilen Kafkas mantısından yüzde 100 dana eti ve zengin baharatıyla tadına doyulmayan klasik bir ürün olan Kayseri bohça mantısına, yoğurtlu, cevizli ve tereyağlı sunumuyla enfes bir lezzet sunan Sinop mantısına kadar birçok yöreye özgü mantı seçeneği Together’daki Mantı 7’de sizi bekliyor.

 

Together Food Hall’de Mantı 7 ile ev yapımı mantı keyfi

 

 

Bu sırada menüde, Orta Asya Türklerinden bugünlere ulaşmış ve Fatih Sultan Mehmet Han’ın çok sevdiği yemekler arasında olan saray üçgen mantısı da yer alıyor. Padişahlara layık lezzetleri, Together içinde yer alan Mantı 7’de denemeniz mümkün. Üstelik yakın zamanda mantıların paket olarak satışının gerçekleştirilmesi de planlanıyor. 

 

Adres: Watergarden Ataşehir AVM Havuz Katı
Telefon: 0216 208 45 10

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
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