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Together Food Hall’de gününüzü Sour&Sweet ile tatlandırın

Tatlıları ve ekşi maya ekmekleriyle adını duyuran Sour&Sweet, kruvasanın yumurtayla oluşturduğu lezzetin de mimarı. “Aşkın En Fermente Hali” mottosuyla hareket eden marka, kahvaltı tabaklarından ekmek üstü lezzetlere, pastalardan salataya kadar çok geniş bir menüye sahip. Sour&Sweet’in lezzetlerini, 13 markayı aynı çatı altında toplayan Together Food Hall’de bulabilirsiniz. 

Together Food Hall’de gününüzü Sour&Sweet ile tatlandırın

Yeme-içme ve eğlence alışkanlığını değiştiren yepyeni bir konsepti sektöre kazandıran Together Food Hall, Lübnan mutfağından burger’a, noodle’dan kruvasana 13 farklı markayı tek çatı altında bir araya getiriyor. Bu lezzetlerden biri de, tatlıları ve ekşi mayalı ekmekleriyle nam yapmış Sour&Sweet. Marka, Caddebostan’dan sonra ikinci şubesi için Watergarden AVM’de yer alan Together Food Hall’ü seçti. Eşsiz lezzetleri ve yenilikçi yaklaşımıyla damaklarda unutulmaz izler bırakan Sour&Sweet, özgün tarifleriyle tatlı severleri mest ediyor.

Together Food Hall’de gününüzü Sour&Sweet ile tatlandırın

 

Kruvasanın lezzeti ekşi mayanın sağlığı…

 

Ekmek üstü lezzetlerden ekşi mayalı kruvasan üstü yumurtaya, kahvaltı tabaklarından salataya, tatlılara kadar çok geniş bir menüye sahip olan Sour&Sweet, günün hemen her öğününe hitap eden lezzetler sunuyor. Kruvasanın lezzetini ekşi mayanın sunduğu sağlıkla birleştiren marka, 48 saatlik emekle ortaya çıkan kruvasanlarını, Fransız tereyağı ile lamine ederek lezzet sevenlerle buluşturuyor. “Aşkın En Fermente Hali” mottosuyla hareket eden Sour&Sweet’in ekmekleri ise, müdavimlerine “fırından çıkmış ekmek kokusu” huzuru yaşatıyor.  

 

Together Food Hall’de gününüzü Sour&Sweet ile tatlandırın

 

Lezzetle eğlenceyi buluşturuyor

 

Gününüzü Sour&Sweet lezzetleriyle tatlandırmak için yolunuzu, Ataşehir’deki Watergarden AVM’de yer alan Together Food Hall’e düşürün. Üstelik AVM’nin havuz katında hizmet veren Together’da yemeğinize, Watergarden’ın muhteşem havuz şovları eşlik ediyor. Modern mimarisi ve şık tasarımıyla Together, lezzetle eğlenceyi birleştiriyor. 

 

Together Food Hall’de gününüzü Sour&Sweet ile tatlandırın

 

 

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