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TOD dizilerine toplam 80 Emmy adaylığı!

Hollywood’un en prestijli televizyon ödülü olan Emmy Ödülleri'nin bu yılki adaylıkları açıklandı. Emmy’nin en prestijli kategorisi drama dalındaki toplam 8 adaylığın 4’ü Türkiye’nin lider dijital platformu TOD dizilerinin oldu. Türkiye’de bu adaylıkları elde eden tek platform olarak TOD, drama dizilerinin lider yayıncısı konumuyla büyük bir başarıya imza attı.

TOD dizilerine toplam 80 Emmy adaylığı!

TOD, beIN CONNECT ve Digiturk ekranlarında yayınlanan ve dünya çapında büyük hayran kitlelerine sahip olan diziler, 75. Emmy ödülleri adaylığında toplamda 80 adaylık alarak önemli bir başarıya imza attı. 75. Emmy Ödülleri adayları listesinin en başında ise 27 daldaki adaylığıyla Türkiye’deki tüm sezonlarının tek yayıncısı TOD olan efsanevi dizi ‘Succession’ ve 23 adaylığın sahibi olarak ikinci sırada yer alan ‘The White Lotus’ oldu.  

TOD dizilerine toplam 80 Emmy adaylığı!

  • Tüm sezonlarıyla sadeceTOD’da yayınlanan Succession “En İyi Dram” dahil 27 adaylıkla listenin en başında yer alırken, tüm sezonlarıyla sadece TOD’da yayınlanan The White Lotus ise “En İyi Dram” dahil 23 adaylığın sahibi olarak listenin ikinci sırasında yer aldı.  
  • Tüm bölümleriyle sadeceTOD’da yer alan House of the Dragon “En İyi Dram” dahil 8 adaylık kazandı. 
  • Tüm sezonlarıyla sadeceTOD’da yayınlanan Yellowjackets “En İyi Dram” dahil 3 adaylık kazandı. 
  • Tüm sezonlarıyla sadeceTOD’da yayınlanan Barry “En İyi Komedi” dahil 11 adaylık kazandı. 
  1. Emmy Ödülleri, Los Angeles’ta Microsoft Theatre’dadüzenlenen görkemli bir törenle 18 Eylül akşamı sahiplerini bulacak.  

TOD’da yayınlanan ve Emmy Ödülü adaylığı kazanan dizilerin ana kategorilerdeki adaylıkları ise şu şekilde:

 

TOD dizilerine toplam 80 Emmy adaylığı!

       Succession

  • En İyi Drama
  • Drama - En İyi Erkek Oyuncu: Brian Cox, Jeremy Strong, Kieran Culkin 
  • Drama - En İyi Kadın Oyuncu: Sarah Snook
  • Drama - En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu: Matthew Macfadyen, Alan Ruck, Nicholas Braun, Alexander Skarsgard, 
  • Drama – En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu: J. Smith Cameron, 

 

House of The Dragon

  • En İyi Drama 

The White Lotus

  • En İyi Drama
  • Drama - En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu: F. Murray Abraham, Michael Imperioli, Theo James, Will Sharpe
  • Drama - En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu: Jennifer Coolidge, Meghann Fahy, Aubrey Plaza, Sabina Impacciatore, Simona Tabasco 

 Yellowjackets

  • En İyi Drama
  • Drama - En İyi Kadın Oyuncu: Melianie Lynskey 

Barry

  • En İyi Komedi
  • Komedi - En İyi Erkek Oyuncu: Bill Hader
  • Komedi - En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu: Henry Winkler, Anthony Carrigan

 George&Tammy

  • Mini Dizi / Tv Filmi - En İyi Erkek Oyuncu: Micheal Shannon
  • Mini Dizi / Tv Filmi - En İyi Kadın Oyuncu: Jessica Chastain 

 

TOD Dilediğin Zaman Dilediğin Yerde!

TOD’dan popüler dizi, film ve belgeselleri izlemek isteyenler, yıllık paket ile ayda 19,90 TL’den başlayan fiyatlarla kutusuz, kurulumsuz anında internet üzerinden TOD üyesi olabiliyorlar. TOD mobil uygulamasını Google Play ve App Store’dan indirebilir, www.todtv.com.tr adresinden tek tıkla tüm içeriklere dilediğiniz zaman dilediğiniz yerden ulaşabilirsiniz. TOD’a ayrıca Apple TV, Android TV ve Smart TV’lerden de erişebilirsiniz. Digiturk uydu üyeleri ise paketleri kapsamındaki içerikleri beIN CONNECT’ten izleyebiliyorlar. 

 

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
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