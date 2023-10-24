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Tiyatrokare’nin yeni oyunu “Veda” Cumhuriyet’in 100. Yılına yakışan muhteşem bir galaya imza attı

Cemal Reşit Rey konser salonu dün akşam unutulmaz bir gala gecesine ev sahipliği yaptı.

Tiyatrokare’nin yeni oyunu “Veda” Cumhuriyet’in 100. Yılına yakışan muhteşem bir galaya imza attı

Yaklaşık bin kişilik kapasiteye sahip CRR;  sanat, basın, iş ve siyaset dünyasından önemli isimlerin Veda’ya gösterdiği yoğun ilgiyle adeta dolup taştı. Oyun sonrasında duygu dolu anlar yaşandı ve oyuncular dakikalarca ayakta alkışlandı.

Tiyatrokare’nin yeni oyunu “Veda” Cumhuriyet’in 100. Yılına yakışan muhteşem bir galaya imza attı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Biriminin desteğiyle düzenlenen galaya sanat, cemiyet ve basın dünyasından önemli isimler katıldı.

Tiyatrokare’nin yeni oyunu “Veda” Cumhuriyet’in 100. Yılına yakışan muhteşem bir galaya imza attı

Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin, Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli, İyi Parti Milletvekili Ece Üner, eserin yazarı Ayşe Kulin, oyuncu Nevra Serezli ‘nin oğlu Murat Serezli ve torunları, Serra Sabancı, Sevil Sabancı, Serhat Teoman, Lal Dedeoğlu, Selen Öztürk, Tugay Mercan, Füsun Önal, İsmail Küçükkaya, Neslihan Karaağaç, Dilek Türker, Suna Keskin, Aliye Uzunatağan, Oya Başar, Tuna Kiremitçi, Erol Tezman, Tilda Tezman, İsak Antika, Piraye Antika davetliler arasında yer aldılar.

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