Tiyatrokare’nin efsane oyunları seyircisiyle buluşuyor

İspanyol yazar-şair Alejandro Casona'nın dünya klasikleri arasında yer alan ‘Ağaçlar Ayakta Ölür’ duygusal komedinin çevirisi ve oyunun yönetmenliğini Nedim Saban üstleniyor. 11 yıl sonra bu oyunla tiyatroya dönen Nevra Serezli, oyunda yüreği torun özlemiyle dolu büyükanne rolünü üstleniyor. Kadroda Nevra Serezli, Aziz Savran, Meral Asiltürk, Önder Atakanlı, Emre Ozan, Meltem Özlevent, Beyza Vural önemli isimler yer alıyor.

Ünlü yazar Ayşe Kulin’in son Osmanlı nazırı olan dedesinin hayat hikayesini konu alan ‘Veda’nın oyuncu kadrosunda Nevra Serezli, Leyla Feray, Aziz Savran, Fatih Gülnar, Meral Asiltürk, Zeynep Sevi Yılmaz, Alişan Özkan, Gizemnur Topaloğlu, Gizem Çayhanoğlu yer alıyor. Nevra Serezli’nin dans performansının çok konuşulduğu ‘Veda’ Nisan ayında da İstanbul’da seyircisiyle bir araya gelecek.

Tiyatrokare çatısı altında 8 sezondur kapalı gişe oynayan ‘Ahududu’ oyununda usta isimler Suna Keskin, Melek Baykal, Nedim Saban, Bülent Seyran, Cem Güler, Birol Engeler, Özgür Yetkinoğlu, Müge Kement, Murat Turhan rol alıyor.

Ahududu’nun konusu şöyle: Oyun kahramanları olan iki yaşlı kadın bir konakta, yeğenleriyle birlikte münzevi bir hayat yaşamakta ve konağın tek kişilik bir küçük odasını günlük olarak kiralamaktadırlar. Ancak, kendilerinin yaşamış olduğu mutsuzluğun bir izdüşümü olarak değerlendirdikleri ve acıdıkları yalnız insanları, daha güzel bir hayata kavuşturmak için kimyasal bir formül bulduklarına inanırlar. Zehir kattıkları Ahududu likörünü içen kişiler acısız bir biçimde öbür dünyayı boylamaktadırlar.

Melek Baykal’ın şen bir dulu oynadığı Şen Makas’ta kuaför salonuna sızan bir katilin hikayesi anlatılıyor.

Amerikan Tiyatro Tarihi’nde en uzun süreli oynanan, Guiness Rekorlar Kitabı’na giren ve dünyada Charlie Chaplin Komedi Ödülü’nü alan tek oyun olan 'Şen Makas' seyircinin interaktif katılımıyla gerçekleşiyor.

Oyunda bir cinayet işleniyor, ve cinayet seyircinin katılımıyla ve sosyal medya yardımıyla çözülmeye çalışılıyor. Oyun, izleyicilerin seçimi doğrultusunda her gece farklı bir son ile bitiyor. Paul Portner’ın yazdığı, yıllar önce Türkiye’ye Tiyatrokare’nin getirttiği oyunun yeni versiyonu, Nedim Saban tarafından yorumlandı. Oyuncular Melek Baykal, Fatih Gülnar , Özgür Yetkinoğlu ,Cem Güler,Müge Kement ve Jess Molho.

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