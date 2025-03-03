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Tiyatro Sahnesinde Sezonun İlk Fantastik Oyunu “ QuArt Tiyatro’dan “

Eskişehir’in Özel Şehir Tiyatrosu QuArt’ın fantastik yeni oyunu “Alacakarga ve Gulyabani” izleyicisi ile buluştu.

Tiyatro Sahnesinde Sezonun İlk Fantastik Oyunu “ QuArt Tiyatro’dan “

Tiyatro Sahnesinde Sezonun İlk Fantastik Oyunu “ QuArt Tiyatro’dan “

Tiyatro sahnesinde bu yılın ilk fantastik oyununun konusu ormanın derinliklerinde geçen  meraklı ve kurnaz Alacakarga ile gizemli ve huysuz Gulyabani’nin beklenmedik karşılaşmasını ele alıyor. Görseller, sahne tasarımı, kostümler ve sürreal orman efekti izleyenleri adeta büyüledi ve bambaşka bir evrene sürükledi. Gulyabani’nin efsunlu bahçesinden kopan bir meyve, ormanda dönüşümler yaratırken, iki zıt karakterin yolları da hiç ummadıkları bir şekilde kesişiyor.

 

Tiyatro Sahnesinde Sezonun İlk Fantastik Oyunu “ QuArt Tiyatro’dan “

Masal, mit ve çağdaş tiyatronun harmanlandığı bu büyüleyici oyun özgün müzikleriyle de izleyiciyi içine çekiyor. Hem batılı tarzdaki esintileri hem de yerel enstantaneler seyirciye yeni bir deneyim sundu. Doğa, denge, evren ve "insan" üzerine düşündüren bu fantastik anlatı, her yaştan izleyiciye hem görsel hem de işitsel açıdan hitap ediyor.  

 Tiyatro Sahnesinde Sezonun İlk Fantastik Oyunu “ QuArt Tiyatro’dan “

QuArt Tiyatro’nun sahneye taşıdığı bu eşsiz masalı kaçırmayın!

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