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Tiesto, İstanbul’da on binlerle buluştu  

Dünyanın en ünlü DJ’leri arasında yer alan elektronik müzik efsanesi Tiësto, dün akşam İstanbul Festivali’nde sahne aldı. 30 binin üzerinde seyirciyle buluşan Tiësto, en sevilen şarkılarıyla İstanbullulara unutulmaz bir performans sergiledi.

Tiesto, İstanbul’da on binlerle buluştu  

 

"The Greatest DJ Of All Times" ödülünü kazanan ve dünyanın en büyük müzik festivallerinde headliner olarak sahne alan DJ Tiësto, 12 yıl aranın ardından İstanbullular ile buluştu. İstanbul Festivali sahnesine çıkan dünyaca ünlü DJ, izleyenleri performansı ve sahne şovlarıyla büyüledi. 

Tiesto, İstanbul’da on binlerle buluştu  

Sahneye en hit şarkılarından Business ile çıkan Tiësto; son albümü DRIVE’ın öne çıkan şarkılarını ve birçok efsaneleşmiş şarkısını seyirciyle buluşturdu. Müziğin ve görsel şölenin bir arada olduğu konsere 30 binin üstünde seyirci katılım sağladı.

Tiesto, İstanbul’da on binlerle buluştu  

İstanbul’un en büyük sahnesinde müzikseverlerle buluşan DJ Tiësto, "12 yıl aradan sonra Türkiye’de sahne almak beni çok mutlu etti. Sahneye herhangi bir liste hazırlamadan, tamamen aldığım enerjiye göre çıkıyorum. Çok keyif aldığım bir ziyaret oldu, gelen tüm katılımcılara çok teşekkür ederim." dedi.

Tiesto, İstanbul’da on binlerle buluştu  

Havai fişek, alev ve lazer gösterileriyle renklenen konser seyircilere unutulmaz anlar yaşattı.

Tiesto, İstanbul’da on binlerle buluştu  

300 TL’den başlayan erişilebilir fiyatlarla sunulan festivalin biletleri istanbulfestivali.com web sitesi üzerinden satın alınabiliyor. Festival boyunca sahne alacak diğer sanatçılar ise şu şekilde:

Tiesto, İstanbul’da on binlerle buluştu  

Mabel Matiz, Mor ve Ötesi, BEGE, Lvbel C5, Blok3, Burak Yeter, Jason Derulo, Yıldız Tilbe, M Lisa, Motive, Emir Can İğrek, Sertab Erener, Can Ozan, Dolu Kadehi Ters Tut, Yayla Trio, Pinhani ve Melike Şahin.

 

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