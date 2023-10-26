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The Peninsula İstanbul’da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı özel bir brunch eşliğinde kutlanıyor

İstanbul Boğazı'nın kıyısında, Tarihî Yarımada manzarasına sahip benzersiz konumu ile The Peninsula Istanbul, misafirlerini Türkiye Cumhuriyeti’nin 100.yılının kutlanacağı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda Sinema Senfoni Orkestrası’nın büyüleyici performansı eşliğinde unutulmaz bir Brunch deneyimine davet ediyor.

The Peninsula İstanbul’da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı özel bir brunch eşliğinde kutlanıyor

The Peninsula Hotels'in dünya çapındaki zarif ve lüks otel portföyünün Türkiye’deki ilk oteli The Peninsula Istanbul, İstanbul Boğazı'nın kıyısında, Tarihî Yarımada manzarasına hakim benzersiz konumunda, konuklarına 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’na özel bir  Brunch deneyimi sunuyor. The Peninsula Brunch, 29 Ekim Pazar günü Cumhuriyet Bayramı’nı kutlamak üzere misafirlerini otelin tarihî Yolcu Terminali binasında yer alan restoranı The Lobby’de 13:00-16:00 saatleri arasında, Sinema Senfoni Orkestrası eşliğinde ağırlayacak.            The Peninsula İstanbul’da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı özel bir brunch eşliğinde kutlanıyor

The Lobby’nin yüksek tavanlı zarif iç alanı ve dünyaca ünlü peyzaj mimarı Enzo Enea’nın tasarladığı büyüleyici bahçelerle çevrili terasında servis edilecek Cumhuriyet’in 100. yılının kutlanacağı The Peninsula Brunch, 29 Ekim’e özel olarak Atatürk’ün sevdiği lezzetlerden dokunuşlarla Türk ve dünya tatlarını bir araya getiriyor. 

The Peninsula İstanbul’da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı özel bir brunch eşliğinde kutlanıyor

The Peninsula Istanbul Executive Şefi Alessandro Santi ve Pastane Şefi Malte Rohmann’ın hünerli ekipleri ile birlikte hazırlayacağı özel Brunch; şeflerin yaratıcı sunumları ile canlı pişirme istasyonları, Brunch boyunca sunulacak ferahlatıcı ikramlar ve à la carte seçeneklerle misafirlere lezzet şöleni sunacak. Lezzet ve stili buluşturan The Peninsula Brunch, Cumhuriyet Bayramı’nı kutlamak üzere, incelikli detaylarıyla dikkat çeken şık atmosferinde mükemmel konfor ve kusursuz hizmet anlayışı ile 29 Ekim Pazar günü misafirlerini ağırlamayı bekliyor.

 

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