 The Final Party 25 Temmuz’da sinemalarda!

AKC Sinema TV ve Lost Street View Cinema ortak yapımı olan The Final Party, 25 Temmuz 2025’te Türkiye genelinde vizyona

giriyor. Korku ve gerilim türündeki film, izleyicilere etkisinden uzun süre kurtulamayacakları bir sinema deneyimi vadediyor.

Bilal Kalyoncu’nun hem yönetmenliğini hem de senaryosunu üstlendiği filmin görüntü yönetmenliğini Faik Çayır yaparken, kurgusu Akın Çam’a, müzikleri ise Fırat Haznedaroğlu’na ait. Yabancı oyuncularla İngilizce olarak çekilen film alt yazılı olarak izleyici ile buluşacak.



Oyuncu kadrosunda Elia Berthoud, David Christian, Arya Shahbazy ve Adem Yılmaz gibi isimlerin yer aldığı The Final Party, 80 dakikalık süresi boyunca gerilimi dorukta tutarak Türk sinemasında korku-gerilim türüne farklı bir soluk getirmeyi amaçlıyor.



Mezuniyet öncesi bir okul partisinde burslu öğrenciler, zengin seçkinlerin karanlık çocukluk travmaları üzerine kurdukları kanlı bir oyunla karşı karşıya kalır. Tuzak dolu gecede mahsur kalan gençler, şafak vaktine kadar hayatta kalmak için kaos ve şiddetin ortasında mücadele etmek zorundadır.



Film, Türkiye ile beraber Kanada, Avusturya’da da vizyona girecek.

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