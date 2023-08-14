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Teyzem Gülşen ile bir projede yer almak isterim

Genç şarkıcı Ezra, geçtiğimiz gün Maslak’da görüntülendi.

Teyzem Gülşen ile bir projede yer almak isterim

11 Ağustos’ta çıkardığı, söz ve müziği Yıldız Tilbe’ye ait  ‘Aşk Kazanacak’ şarkısı ile ilgili konuşan Ezra “Çok heyecanlıyız. Müthiş bir ekip ile çalışıyoruz. Çok da güzel tepkiler aldık. Yorumlar şu an çok iyi. Bu şarkıyı 2019’da çıkarmaya karar vermiştim ama kısmet bugüneymiş. Gerçekten bir gün aşk kazanacak inanıyorum.” dedi.

Teyzem Gülşen ile bir projede yer almak isterim

Muhabirlerin “Yıldız Tilbe kimseye vermemişti bu şarkıyı. Sonra size verdi. Bununla ilgili neler söylemek istersiniz?” sorusuna “Yıldız Hanım kendisine 5 tane şarkı saklamıştı. Bu da onlardan biriydi. Enerjimiz çok güzel tuttu Yıldız Hanım ile, kendisi de beni çok seviyor. Bu yüzden okumaya izin verdi.” dedi.

Teyzem Gülşen ile bir projede yer almak isterim

Projelerinin devam edeceğini söyleyen Ezra “Yıldız Tilbe ile çalışmaya devam etmek isterim tabii ki ama kendi söz ve müziğimin olduğu şarkıları da yayınlayacağım.” dedi. Muhabirlerin “Teyzeniz Gülşen ile bir çalışmanız olacak mı peki?” sorusuna ise “Şu an için yok ama ileride olmayacağı anlamına gelmez. Teyzem Gülşen ile bir projede yer almak isterim.” dedi.  

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