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Tetikçinin Oğlu dizisinde Şevket Çoruh ile Timuçin Esen arasında gergin anlar mı yaşanıyor?

Timuçin Esen ve Şevket Çoruh'un başrolünü paylaştığı FOX'ta ekrana gelen Tetikçinin Oğlu dizisinin setinde iki oyuncu arasında gergin anlar yaşandığı iddia edildi. İşte detaylar...

Tetikçinin Oğlu dizisinde Şevket Çoruh ile Timuçin Esen arasında gergin anlar mı yaşanıyor?

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Tetikçinin Oğlu dizisi geçen salı ekran macerasına başladı. Timuçin Esen ve Şevket Çoruh'u buluşturan O3 Medya ve Same Film imzalı dizinin bu akşam yeni bölümü ekrana gelecek. FOX'un usta senarist Gökhan Horzum'un kaleme aldığı dizisinin setinden sızan bilgilere göre 2 aktör arasında zaman zaman gergin anlar yaşanıyor.

Tetikçinin Oğlu dizisinde Şevket Çoruh ile Timuçin Esen arasında gergin anlar mı yaşanıyor?

Bunun nedeni ise Timuçin Esen'in senaryodaki diyaloglardan ve mekan seçimine kadar birçok konuda kendi istediğini yaptırması...

Tetikçinin Oğlu dizisinde Şevket Çoruh ile Timuçin Esen arasında gergin anlar mı yaşanıyor?


Bu durumun zaman zaman Şevket Çoruh'un tepkisini çektiği kulislerden sızan dedikodular arasında... Dizinin Bodrum'da çekilmesine de Timuçin Esen'in karar verdiği gündeme gelmişti. Bir diğer iddia ise Tetikçinin Oğlu'nda yönetmen Yağız Alp Akaydın'la Timuçin Esen'in arasında kavga çıktığı yönünde... Sette yönetmenle sorun yaşayan Esen'in kendi sahnelerini daha önce de Hekimoğlu dizisinde beraber çalıştığı yönetmen Emre Aybek'in çekmesini istediği öğrenildi.

Tetikçinin Oğlu dizisinde Şevket Çoruh ile Timuçin Esen arasında gergin anlar mı yaşanıyor?

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