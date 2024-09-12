"Testere" şarkısına klip çekti

Klip çekimi Bakırköy sahne 74 adlı gece kulubünde gerçekleşti. Klip çekimine Hollywood oyuncuları "Testere" (SAW) film serisinin başrol oyuncusu Costas Mandylor "HOSTEL" filminin oyuncuları Barbara Nedeljakova ve Jana Kaderabkova. " Eternal ve Room 4D filimleriyle tanınan oyuncu Franky Lankester. "Koruma" filminin başrol oyuncusu Tomas Szomju ve şarkıcılar Pelin Suade ile Nilay Dorsa eşlik etti.

Ramiz Özbay'ın kendi söylediği ve kendi yönettiği " Testere" adlı klibi 31 Ekim 2024 de Cadılar Bayramında yayınlayacak.

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