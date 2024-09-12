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"Testere" şarkısına klip çekti

İş İnsanı Ramiz Özbay Hollywood Efsaneleri serisi kapsamında gerçekleştirdiği yeni projesi 4. Bölüm çekimleri  "Testere İstanbul'da adlı kısa film ve "Testere" adlı yeni şarkısının klibini geçtiğimiz günlerde çekti.

"Testere" şarkısına klip çekti

Klip çekimi Bakırköy sahne 74 adlı gece kulubünde gerçekleşti. Klip çekimine Hollywood oyuncuları "Testere" (SAW) film serisinin başrol oyuncusu Costas Mandylor "HOSTEL" filminin oyuncuları  Barbara Nedeljakova ve Jana Kaderabkova. " Eternal ve Room 4D filimleriyle tanınan  oyuncu Franky Lankester.  "Koruma" filminin başrol oyuncusu Tomas Szomju ve şarkıcılar Pelin Suade ile Nilay Dorsa eşlik etti.
 
"Testere" şarkısına klip çekti
 
Ramiz Özbay'ın kendi söylediği ve kendi yönettiği " Testere" adlı klibi 31 Ekim 2024 de  Cadılar Bayramında yayınlayacak.

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