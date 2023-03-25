Tesettüre Giren Tuğçe Tayfur'dan İlk Açıklama

Tuğçe Tayfur, önceki gece sevgilisi Burak Kalfa ile birlikte Ortaköy’de bir mekanda sahura davetliydi.

Geçtiğimiz günlerde tesettüre girdiği fotoğraflarını sosyal medyadan paylaşan Tayfur, "Herkese hayırlı ramazanlar diliyorum. İlk sahuru burda yapmıştık geçen sene. Biz burda tanıştık. Kıyafetim ile ilgili konuşmak istiyorsak da evet aslında ben günlük fotoğraflarımı paylaşırken farklı yerlere çekildi. Şu anda geçiş sürecindeyim sanırım. Bu görüşe tesettür dememek lazım bence dinimize göre. Bunlar ince konular Allah ile kul arasında. Şu an bu kadar yapabiliyorum. Harika bir süreçteyim. Dini daha iyi öğrenmeye çalışıyorum. Kitaplar okuyorum. Kulaktan dolma bilgiler ile hareket etmiyorum" dedi.

"EVLİLİK DÜŞÜNÜYORUZ"

Geçtiğimiz yıl aşk yaşamaya başlayan Burak Kalfa ve Tuğçe Tayfur, evlilik süreci hakkında ise, "Evet, evliliğe dair düşüncelerimiz mevcut. Önümüzdeki yazı atlattıktan sonra kış aylarına doğru bir evlilik düşünüyoruz. Allah'ın izniyle her şey yolunda" dedi.

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