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SnobMagazin.com

Terrazza Italia’dan Sevgililer Günü menüsü 

İtalyan yeme içme kültürünü yansıtan Terrazza Italia, Sevgililer Günü’ne özel tasarladığı menüsüyle, romantik bir akşam yemeği için konuklarını bekliyor.

Terrazza Italia’dan Sevgililer Günü menüsü 

Zorlu Center Köprü Katında Eataly’nin içerisinde yer alan Terrazza Italia, İtalyan kültüründen süzülen bir Sevgililer Günü menüsüyle, romantik bir akşam yemeğinde buluşmaya davet ediyor. 

Terrazza Italia’dan Sevgililer Günü menüsü 

İtalyan mutfağının dünyaca ünlü geleneksel lezzetlerini ve Türkiye’nin yerel mutfağının çeşitliliğini profesyonel bir bakış açısıyla modern tekniklerle yeniden yorumlayan Terrazza Italia, ana yemeğinde et ve balık seçenekleri olan iki menü alternatifi sunuyor. “Balkabağı kreması, incir sızması, ekşi krema, balkabağı küpleri, karamelize kabak çekirdeği”nden oluşan bir tabakla tatlı bir başlangıcın ardından, “ekşi mayalı çıtır pizzette, ev yapımı stracciatella peyniri, somon havyar ve portakal kabuğu şekerlemesi” sunuluyor. Menü tercihine göre "siyah trüflü ve ricotta peynirli ‘’Plin’’ ravioli” ya da Risotto “a la Gallega”nın ara sıcaklarda yer aldığı menü seçeneklerinde, ana yemek olarak dinlendirilmiş dana bonfile ya da deniz levreği tercih etmek mümkün. Bu görkemli menünün eşlikçisi olarak aşkınızı kutlayacağınız bir kadeh prosecco da menüye dahil olarak sunuluyor.  

Romantik bir müzik eşliğinde İtalya’da hissettirecek bu Sevgililer Günü yemeğinin kişi başı fiyatı ise KDV dahil 2500 TL. Terrazza Italia’da +90 531 733 09 02 numaralı telefondan ya da terrazzaitalia@eataly.com.tr adresinden rezervasyon yapılabiliyor. 

 

 

Rezervasyon Numarası: 0531 733 0902 

Instagram Adresi: @terrazzaitalia

E-mail: terrazzaitalia@eataly.com.tr

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