Teoman: Yazları sporu bırakıyorum

Teoman, Zorlu Alışveriş Merkezi’nde objektiflere takıldı.



Öğle saatlerinde tek başına geldiği Zorlu AVM’de ilk durağı dünyaca ünlü markaların ve mağazaların bulunduğu meydan katı olan başarılı şarkıcı, bir süre burada alışveriş yapıp güzel havanın tadını çıkarttı. Daha sonra karşılaştığı muhabirlere poz verip ayaküstü sohbet eden Teoman, "Önümüzde İzmir konseri var hazırlanıyoruz. Yazları sporu bırakıyorum ve sadece keyif yapıyorum, Temmuz ayını ise tatil ayı ilan ediyorum" açıklamasında bulundu. Beyaz gömleği ve sempatik halleriyle dikkat çeken Teoman, alışverişini sonlandırdıktan sonra kendisini almaya gelen aracına binip AVM’den ayrıldı.

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