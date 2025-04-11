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Teoman: Şu sıralar spor harici bir şey yapmıyorum

Ünlü isim Teoman, spor harici bir şey yapmadığını söyledi. İşte detaylar...

Teoman: Şu sıralar spor harici bir şey yapmıyorum

Teoman, Zorlu Alışveriş Merkezi'nde objektiflere takıldı.

Teoman: Şu sıralar spor harici bir şey yapmıyorum
Öğle saatlerinde tek başına geldiği Zorlu AVM’de bir süre mağazaları dolaşıp alışveriş yapan başarılı şarkıcı, alışveriş öncesi muhabirlerin objektiflerine yansıyan Teoman, "Şu sıralar spor harici bir şey yapmıyorum, konserler devam ediyor" açıklamasında bulundu. Neşeli ve sempatik halleriyle dikkat çeken başarılı sanatçı, uzun süren alışverişinin ardından kendisini almaya gelen aracına binerek AVM’den ayrıldı. Rock yıldızı, siyahlar içerisindeki spor tarzı ile de dikkatleri üzerine topladı.

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