Teoman mirasının dörtte birini neden Çocuk Esirgeme Kurumu'na bağışladığını açıkladı!

TV 8 Gazete Magazin'den Hüseyin Altun'un haberine göre; Teoman, Nişantaşı'nda görüntülendi. "Her zaman yarı emekliyim" diyen sanatçı, "İnsanlar neden bu kadar beni seviyor anlamıyorum" dedi. Beğendikleri isimleri açıklayan Teoman, "Ezhel, Yüzyüzeyken Konuşuruz, Mert Demir çok insan var. Çakal ile çalışma yaptık. Kendimi ciddiye alan biri değilim" diye konuştu.







Zeyno adında kızı olan Teoman, iyi baba olmadığını söylemişti. Sanatçı, "Daha doğrusu iyi babayım. İstediğim kadar iyi değilim. Ebeveynlikte insan hep kendini suçlu hissediyor. 'Daha iyi olabilirim' diyor. Daha cıvıl cıvıl baba olmak isterdim" ifadelerini kullandı.





Mirasının dörtte birini Çocuk Esirgeme Kurumu'na vasiyet eden Teoman, "Öldüğümde param kalmış olursa... Hepsini kızıma bırakmak zorunda değilim. Bir kısmını Çocuk Esirgeme Kurumu'na bırakmak istiyorum. Kızımın maddi koşullarda yaşamasına gerek yok. Hayatın sillesini küçük yaştaki çocuklara bir faydam olursa daha mutlu eder. Çünkü bir sürü szengin insan ölüp gidiyor, paralarını damatları yiyor. Büyük ihtimalle ben zengin ölmeyeceğim" şeklinde konuştu.

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