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Teoman: Kızım benim gibi olma

Marjinal kelimesinin tam karşılığı şarkıcı Teoman, Eskişehir’in en popüler dergisi OLA’nın Şubat sayısında kızına ‘ Kızım Benim Gibi Olma ‘ adında bir şarkı yazmak istediğini belirtti.

Teoman: Kızım benim gibi olma

Baba kelimesinin kendisine iki farklı şeyi hatırlattığını söyleyen ünlü şarkıcı “ Babamı ve kızımdan dolayı kendimi. Çocukken hüzünlü bir şeydi benim için baba kavramı. Ama kızımın babası olmak beni çok mutlu ediyor. Babalık meselesini çok sevdim. Uzun zamandır aklımda olan bir şarkı var, yazmak istediğim. 'Kızım, benim gibi olma!' adında.Teoman: Kızım benim gibi olma

"BENİM YAPTIĞIM HATALARI YAPMA"

"Benim yaptığım hataları yapsın istemiyorum. Hayalperest, laf dinlemez, burnunun dikine giden biriydim."

Teoman: Kızım benim gibi olma

"ANNEMİ HUZURSUZ EDECEK ÇOK ŞEY YAPTIM"

"Annemi de huzursuz edecek çok şey yaptım, istemeden. Kızım beni üzmesin istiyorum. Eğer o mutlu biri olursa, ben de mutlu olurum zaten" dedi.

Teoman: Kızım benim gibi olma

 

 

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