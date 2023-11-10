 Teoman'ın tatil açıklaması güldürdü! Bakın nerede tatil yapıyor?

Magazin News.Net'in haberine göre; Teoman, Nişantaşı'nda objektiflere takıldı. "Bu sene 21 tane yurt dışı konserim var" diyen sanatçı, "Belki Amerika turnesi eklenecek. Belki bu sene Doğu'ya gidemeyeceğim. Ben seviyorum Doğu'ya gitmeyi... Bu sene çok güzeldi Doğu... Eskiden olmayan şeyleri görüyorum. Benim için zamanı gelmiş. Van'daki konser güzel. Şimdi Antalya sahnemiz var. Gençler çok eğleniyor ve sempatikler. Bir sürü kişi esprili pankart hazırlıyor, eskiden yapmazlardı" dedi.



PEK BİR ŞEY YAPMIYORUM

Teoman, "Onun dışında ne yapıyorsunuz?" sorusuna, "Pek bir şey yapmıyorum. Yoğun bir konser dönemi oldu. Antalya'daki konserden sonra 14 günlük aram var dinleneceğim" yanıtını verdi.

'Yurt dışına gitmeyi değil Eminönü'nü seviyorum'

Pek tatil yapmadığını söyleyen sanatçı, "Boşluk bulunca Karaköy ve Eminönü'e gidiyorum. Çılgın planım olmuyor. Yurt dışına gitmeyi değil Eminönü'nü seviyorum. Karaköy'de güzel dönercim var. Kokoreçcim var" ifadelerini kullandı.

EVLİLİK DEFTERİ KAPATTIM

Hakkında çıkan aşk haberlerini, "Palavra" diyerek yalanlayan Teoman, "Evlenmeyi düşünüyor musunuz?" sorusuna, "Ciddi adam değilim, ciddi ilişkilerim olmaz. Evlilik defterini kapattım. Hayatta evlenmem" yanıtını verdi. Daha önce 80 yaşında evleneceğini söyleyen sanatçı, "İleride nasıl bir teoman olacak?" sorusuna ise, "Eminönü'nde" diyerek, espri yaptı.

BATI'NIN İKİ YÜZLÜLÜĞÜ...

Fazıl Say'ın Filistin'i desteklediği için yurt dışındaki konserlerinin iptal olmasına Teoman, "Sizin de iptal olur mu?" sorusuna, "Benim o tip beyanlarım yok. İsrail'in yaptığı insanları ikiye böldü. İnsanlar İsrail ile Filistin arasında tercih yapıyor. İnsani açısından bakarsak İsrail'in yaptığı çok korkunç... Batı ülkeleri kendilerini İsrail'e yakın hissediyorlar ve boykot uyguluyorlar. Halbuki müzisyen Fazıl üzerinde söylüyorum, istediğini söyleyebilmeli... Batı'nın iki yüzlülüğü... İnsan hakları derler ama konu İsrail ve Filistin'e gelince bunlar pek işlemiyor" diye konuştu.

FİLİSTİN YALNIZ BIRAKILIYOR

Sanatçı, "Türkiye'de kolaların dökülmesi ve bazı mağazaların camlarının indirilmesine gibi eylemler amacına ulaşır mı?" sorusuna, "İnsanları kırmak istemem ama çocukluğumdan beri, 'Kahrolsun emperyalizm' diye yollarda yürünür yollarda ama emperyalizm kahrolmaz. Sadece gösterilerle olacak iş değil, bir takım yaptırımlarla olur. Genelde güçlü olanlar karar veriyor. Şu an İsrail güçlü olduğu için... İsrail, Suudi Arabistan ile ilişkilerini güçlendiriyor. Bütün Arap ülkeleriyle ilişkilerini güçlendiriyor. Filistin orada yalnız bırakılıyor. Orada abluka altına alınmış, su bile bulamayan insan var" ifadelerini kullandı.

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