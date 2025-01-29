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Teoman ikinci çocuk için bakın ne cevap verdi? Yeniden evlenir mi?

Teoman ikinci çocuk için bakın ne cevap verdi? Yeniden evlenir mi? İşte detaylar...

Teoman ikinci çocuk için bakın ne cevap verdi? Yeniden evlenir mi?

Teoman, Nişantaşı'nda görüntülendi. Albüm hazırlığı yaptığını söyleyen Teoman, "Mayısa kadar beş albüm çıkaracağım. Ticari amaçlarla çıkarmıyorum. Maddiyatla ilişkim tabii sıfır da değil, bir konserimde ekibim hariç 100 kişi çalışıyor" dedi.

 Teoman ikinci çocuk için bakın ne cevap verdi? Yeniden evlenir mi?

Aşk Sadece Bir An filminde rol alan Teoman, "Oyunculuk yapmayı sevmiyorum ama senaristi ve yönetmeni arkadaşım, onlar için girdim. Benim işimi Cihangir'de bitirin orada çekelim diyorum. Üç saati geçmesin istiyorum" diye konuştu. Rol aldığı filmde aşık olduğunun hatırlatılması Teoman, "Gençken aşık oluyorsan tabii bu yaşta ne aşık olacaksın? Aşk biraz komik bizim yaşımızda. Aşığım desem benim yaşımdaki herifler bana uyuz olmasınlar yani komik demeyeyim. Bana manasız geliyor" şeklinde konuştu.

 Teoman ikinci çocuk için bakın ne cevap verdi? Yeniden evlenir mi?

Zeyno adında kızı olan şarkıcı, "İkinci çocuğu düşünüyor musunuz?" sorusuna, "Bela mı arıyoruz? Bu saatten sonra artık hayatımı kolaylaştırmaya çalışıyorum kendimi hiçbir konuda yormaya çalışmıyorum. Sporda da kendimi çok yormuyorum" yanıtını verdi. Teoman, kızı Zeyno ile nasıl bir baba-kız ilişkisi olduğuyla ilgili, "Çocukları anneler büyütüyor, babanın pozisyonu o kadar da şey değil, daha güven verme üzerine babanın pozisyonu. Pek bir numara yok yani bende" dedi.

Teoman ikinci çocuk için bakın ne cevap verdi? Yeniden evlenir mi?
Şarkıcı, "Kızımın sanatçı olsun istemem, zaten herhangi bir konuda sanat, insanı ekonomik anlamda besleyen bir alan değil. Kendi açımdan bahsetmiyorum. Bir sürü çok değerli sanatçının ekonomik zorluklar çektiğini görüyorum" dedi.

 

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