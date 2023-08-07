  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Teoman'dan Harbiye'de eşsiz performans

Teoman, Bayhan Müzik organizasyonuyla gerçekleşen "Harbiye Açık Hava" konserleri kapsamında dün gece sahnedeydi.  Sanatçının konserinin biletleri 1 hafta önce tükendi.

Teoman'dan Harbiye'de eşsiz performans

Beyaz takımı ile çok şık olan Teoman Harbiye performansının açılışında "İyi ki geldiniz. Bu akşam çok heyecanlıyım çünkü bu takımı ve ayakkabıları ilk kez giyiyorum." diyerek binlerce müzikseveri esprili bir dille selamladı.

Teoman'dan Harbiye'de eşsiz performans

Bir klasik olarak aralıksız 2 saat şarkılarını söyleyen Teoman, bu konserde Eylül'de yayınlayacağı yeni albümünün haberini de sahneden verdi. "Ben, Zargana, Deus Ex Machina" adını verdiği albümden daha önce "Nevrozumun Zindanı" ve "1994 Berbat Bir Yıldı"yı yayınlayan sanatçı; "Bu albümün beni sanatsal olarak çok iyi ifade ettiğini düşünüyorum. Böylelikle bu işe başlarken kurduğum hayali tamamlamış olacağım. Şarkıların tamamı 1 Eylül'de yayında." diyerek seyircisini heyecanlandırdı.  

Teoman'dan Harbiye'de eşsiz performans

Teoman, Bayhan Müzik organizasyonuyla devam eden Türkiye turnesi kapsamında Ağustos boyunca Antalya, Alanya, Kuşadası, Marmaris, İzmir ve Bodrum konserleri için sahnede olacak.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    SEVDİM

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Kanada'da vefat eden Erkin Koray'ın vasiyeti belli oldu
  Gündem

Kanada'da vefat eden Erkin Koray'ın vasiyeti belli oldu

Hem veteriner hem şarkıcı 
  Güncel

Hem veteriner hem şarkıcı 

Ünlü oyuncu Deniz Baysal'dan bikinili poz
  Magazin

Ünlü oyuncu Deniz Baysal'dan bikinili poz

Fit haliyle dikkat çeken Hande Sarıoğlu, nasıl formda kaldığını açıkladı
  Magazin

Fit haliyle dikkat çeken Hande Sarıoğlu, nasıl formda kaldığını açıkladı

Ünlü oyuncu Deniz Işın'ın pozları olay oldu  
  Magazin

Ünlü oyuncu Deniz Işın'ın pozları olay oldu  

Ünlü şarkıcı Faruk K. üzücü haberi açıkladı! Doktoru denize ve havuza girmesini yasakladı
  Magazin

Ünlü şarkıcı Faruk K. üzücü haberi açıkladı! Doktoru denize ve havuza girmesini yasakladı