Teoman'dan Harbiye'de eşsiz performans

Beyaz takımı ile çok şık olan Teoman Harbiye performansının açılışında "İyi ki geldiniz. Bu akşam çok heyecanlıyım çünkü bu takımı ve ayakkabıları ilk kez giyiyorum." diyerek binlerce müzikseveri esprili bir dille selamladı.

Bir klasik olarak aralıksız 2 saat şarkılarını söyleyen Teoman, bu konserde Eylül'de yayınlayacağı yeni albümünün haberini de sahneden verdi. "Ben, Zargana, Deus Ex Machina" adını verdiği albümden daha önce "Nevrozumun Zindanı" ve "1994 Berbat Bir Yıldı"yı yayınlayan sanatçı; "Bu albümün beni sanatsal olarak çok iyi ifade ettiğini düşünüyorum. Böylelikle bu işe başlarken kurduğum hayali tamamlamış olacağım. Şarkıların tamamı 1 Eylül'de yayında." diyerek seyircisini heyecanlandırdı.

Teoman, Bayhan Müzik organizasyonuyla devam eden Türkiye turnesi kapsamında Ağustos boyunca Antalya, Alanya, Kuşadası, Marmaris, İzmir ve Bodrum konserleri için sahnede olacak.

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