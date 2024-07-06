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Teoman'dan çocuklara jest!

Ünlü sanatçı Teoman'dan çocuklara jest! İşte detaylar...

Teoman'dan çocuklara jest!

Bosphorus Art Society’nin (B.A.S.) 8 Temmuz Pazartesi günü ‘Cash on the Table’ markası ile saat 21:21 de online olarak gerçekleşecek müzayedesine, Teoman’dan muazzam bir jest: Teoman 30 yıl boyunca tüm bestelerini yaptığı gitarın, tüm geliri çocuk esirgeme kurumuna bağışlanmak üzere müzayedeye koyuyor.

Teoman'dan çocuklara jest!

Müzayede 8 Temmuz Pazartesi akşamı saat 21:21 de www.cashonthetableauction.com adresinden online olarak gerçekleşecektir. Müzayedeye katılmak ve eserler hakkında detaylı bilgi edinmek için www.cashonthetableauction.com adresini ziyaret edebilirsiniz.

Bosphorus Art Society Hakkında:
Bosphorus Art Society (B.A.S.), sanatın iyileştirici gücüne inanan ve bu gücü yaymak için çalışan bir platformdur. B.A.S., farklı disiplinlerden sanatçıları ve farklı dönemlerden tasarımları bir araya getirerek, sanatseverlere özgün ve ilham verici deneyimler sunmayı amaçlamaktadır. Cash on the Table Art and Design Müzayedesi, B.A.S.'nin ilk online müzayedesidir ve sanat dünyasına yeni bir bakış açısı getirmeyi hedeflemektedir.

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