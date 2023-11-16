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Temmuz ayında evlenen ünlü çift Ahmet Kural ile Gizem Şahin çocukları olacağını açıkladı

Temmuz ayında evlenen ünlü çift Ahmet Kural ile Gizem Şahin çocukları olacağını açıkladı... İşte detaylar...

Temmuz ayında evlenen ünlü çift Ahmet Kural ile Gizem Şahin çocukları olacağını açıkladı

Oyuncu Ahmet Kural, 4 yıldır birlikte olduğu Çağla Gizem Şahin ile temmuz ayında nikah masasına oturmuştu.

 Temmuz ayında evlenen ünlü çift Ahmet Kural ile Gizem Şahin çocukları olacağını açıkladı

Çift, anne-baba olacağını duyurdu.

Temmuz ayında evlenen ünlü çift Ahmet Kural ile Gizem Şahin çocukları olacağını açıkladı
Şimşek'in büyüyen karnını paylaşan Kural, "Çok heyecanlıyız" dedi.

 

Çifte, tebrik mesajı yağdı. 

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