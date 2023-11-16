 Temmuz ayında evlenen ünlü çift Ahmet Kural ile Gizem Şahin çocukları olacağını açıkladı

Oyuncu Ahmet Kural, 4 yıldır birlikte olduğu Çağla Gizem Şahin ile temmuz ayında nikah masasına oturmuştu.

Çift, anne-baba olacağını duyurdu.



Şimşek'in büyüyen karnını paylaşan Kural, "Çok heyecanlıyız" dedi.

Çifte, tebrik mesajı yağdı.

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