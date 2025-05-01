 Tembellikle ilgili sürekli sosyal medyada konuşulan Teoman'dan itiraf!

Snob Magazin'in haberine göre; Teoman, Nişantaşı'nda görüntülendi. Sayın Bay Rock Yıldızı romanı için sanatçı, dizi görüşmeleri için çalışmalara başladığını söyledi.



Teoman, "Ben ne zaman ticari şeylere girsem para kaybettim. Yapımcılığı düşünmüyorum. Bildiğim yoldan gidiyorum, ben garanticiyim" dedi.

Oyunculuğa çok fazla vakit aldığı için sıcak bakmadığını belirten sanatçı, "Çok çalışıyorum aslında kolektif bir şekilde ilerlediğimiz için zevkli oluyor. Dizide ben oynamayacağım belki yan rolde falan çıkarım ama oyunculuk çok zaman alıyor, bana uygun değil. Ben bir işle en fazla bir iki saat uğraşıyorum" diye konuştu.

Tembellikle ilgili sürekli sosyal medyada konuşulan Teoman, "Aslında o durum biraz ayak, ben her gün çalışıyorum. Ayak yapıyorum onlara ben tembelim falan diye. Biraz da insanlar gülsünler diye o lafları söylüyorum tembellik meselesini. Günü bölmeye çalışıyorum. Bugün mesela sporu ektim ama stüdyoda iki tane işim var" şeklinde konuştu.

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