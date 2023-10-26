Teknopark İstanbul’da üst düzey atama

Türkiye'nin teknoloji ve girişimcilik ekosisteminde büyük bir etkiye sahip olan Teknopark İstanbul, savunma sanayi, siber güvenlik, enerji, yapay zeka, robotik sistemler ve biyoteknoloji gibi farklı odak alanlarda yerli ve yabancı firmalara ev sahipliği yapıyor. Teknopark İstanbul, bünyesinde yer alan 492 Ar-Ge firması, 9653 Ar-Ge mühendisi ve 3286 milli projesi ile büyümeye devam ediyor.

T.C. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı ve İstanbul Ticaret Odası ortaklığındaki “Derin Teknoloji Merkezi” Teknopark İstanbul’da üst düzey bir atama gerçekleşti.

Aselsan’da Kurumsal Yönetim Müdürü olarak görev yapan Muhammet Fatih Özsoy 2023 yılının Ekim ayı itibarı ile Teknopark İstanbul Genel Müdürü olarak görevine başladı.

1975 yılında doğan Muhammet Fatih Özsoy, üniversite eğitimini Konya Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde tamamladı. Yöneticilik pozisyonunda önemli deneyimlere sahip olan Özsoy, 2017 yılı itibariyle teknoloji ekosisteminde görev almaya başladı. 2017 yılında Bilişim Vadisi’nde Genel Müdürlük görevini yürüten Özsoy, 2018 yılından itibaren Aselsan’da Kurumsal Yönetim Müdürlüğü görevini üstlenmekteydi.

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