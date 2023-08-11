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Teknesiyle iş toplantısına geldi

Cemiyet hayatının ünlü isimlerinden Melissa Tatlıcı geçtiğimiz gün bebekte görüntülendi.

Teknesiyle iş toplantısına geldi

İş toplantısı için geldiği Bebek'te teknesinden inerken görüntülenen Melissa hanım, trafiğe takılmamak için deniz yolunu tercih ettiğini dile getirdi.

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