Tekirdağ'da Hande Yener rüzgarı

Süleymanpaşa Belediyesince düzenlenen 58. Uluslararası Kiraz Festivali kapsamında Hande Yener en sevilen şarkılarıyla Tekirdağlı festivalcilere unutulmaz anlar yaşattı.

Sebastian, Sopa, Aşkın Ateşi gibi her döneme damga vuran eserlerini ve yepyeni hitlerini sevenleriyle hep bir ağızdan seslendiren başarılı sanatçı sahnesiyle olduğu kadar dans şovları, ve imajıyla da farkını ortaya koydu.

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