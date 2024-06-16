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Tekirdağ'da Hande Yener rüzgarı

Tekirdağ'da 58. Uluslararası Kiraz Festivali'nde Hande Yener sahne aldı.

Tekirdağ'da Hande Yener rüzgarı

Süleymanpaşa Belediyesince düzenlenen 58. Uluslararası Kiraz Festivali kapsamında Hande Yener en sevilen şarkılarıyla Tekirdağlı festivalcilere unutulmaz anlar yaşattı.

Tekirdağ'da Hande Yener rüzgarı

Sebastian, Sopa, Aşkın Ateşi gibi her döneme damga vuran eserlerini ve yepyeni hitlerini sevenleriyle hep bir ağızdan seslendiren başarılı sanatçı sahnesiyle olduğu kadar dans şovları, ve imajıyla da farkını ortaya koydu. 

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