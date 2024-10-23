Tekin Temel hayatını kaybetti

Oyuncu Tekin Temel, dizi setine gitmeye hazırlanırken kalp krizi geçirerek 56 yaşında hayatını kaybetti.



Evli ve bir çocuk babası olan oyuncu, bugün ikindi namazının ardından Ataşehir Refiye Soyak Camisi'nde kılınacak cenaze namazında son yolculuğuna uğurlanacak.

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