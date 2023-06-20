Tefal’den yeni seramik kaplama tava serisi

Dünyanın lider küçük ev aletleri üreticilerinden Tefal’in yeni (RE)NEW Seramik Tava Serisi, tercihleriyle hem kendi bedenine hem de dünyaya iyi bakmayı önemseyen amatör şeflerin mutfaktaki vazgeçilmezi olacak. Seriye dahil olan 5 farklı ölçüdeki tava ve Tefal’in çok sevilen fonksiyonel Ingenio seti, mutfaklara sürdürülebilirliği en tarz haliyle taşıyacak.

Eko-tasarımıyla sağlıklı, çevreci ve mükemmel sonuçlar

Tefal (RE)NEW serisi, %100 geri dönüştürülmüş alüminyum gövdesi ile üretim sürecinde standart bir tavaya göre %75 daha az karbon salınımı sağlıyor. Bunun ötesinde Tefal (RE)NEW’un eko-tasarımıyla, mutfaktaki pişirme deneyimini de dönüştürüyor. Tefal’in en güncel Inoceram seramik kaplama inovasyonu ve pişirme derecesini kontrol etmeye yardımcı Thermosignal teknolojisi sayesinde, hem yemekleri sağlıklı şekilde pişirmek mümkün oluyor hem de tüm tarifler yapışmadan, yanmadan, lezzetli şekilde piştiği için yemekler asla çöpe gitmiyor.

Şık ve yalın çizgileriyle ilham verici

En basit gibi görünen lezzetlerden en karmaşık tariflere, her zaman mükemmel sonuçlar alınmasını sağlayan Tefal (RE)NEW serisi, şık tasarımıyla da dikkat çekiyor. Yalın ve modern çizgileri, keyifli bir davette zevkle sofraya taşınabilmesini sağlıyor. Hem de kullanıcısına özenle hazırladığı lezzetleri gururla paylaşmak için ilham veriyor.

Zamanı olmayanları ikna edecek kolay kullanım

Tefal (RE)NEW serisi Inoceram® seramik kaplaması sayesinde, kullanım, saklama ve temizleme aşamalarının tümünde kolaylık sunuyor. Yiyecekler yağ eklemeden pişirilebiliyor ve tava hiç zahmetsizce temizlenebiliyor. Böylece hayatın hızlı akışı içerisinde aksaklıklara zamanı olmayanları mutfakta daha fazla vakit geçirmeye ve yeni lezzetleri keşfetmeye teşvik ediyor. Stil sahibi, yüksek performanslı özellikleri sayesinde geriye, Tefal kalitesi ve uzmanlığının keyfini çıkarmak kalıyor.

Kaliteli, uzun ömürlü ve ekolojik mutfak araçları

Seramik mutfak araç gereçlerinde yepyeni bir alanın öncüsü olacak Tefal (RE)NEW Seramik Tava Serisi, sağlıklı ve daha ekolojik ürünler arayanlar için kaliteli ve uzun ömürlü alternatifler sunuyor.

Tefal laboratuvarlarında, tüketici testlerinde denenen RE(NEW), test edilen diğer tüm seramik tavalar arasında en yüksek memnuniyet skorlarını elde etti. Bir yıl süresince yoğun kullanımın ardından bile, tüketicilerin yaklaşık %90'ı Inoceram® kaplamanın yapışmaz özelliklerinden hala memnun kaldığını belirtti.

Tefal (RE)NEW tercih edenler tohum topu atışlarına destek oluyor

(RE)NEW serisini tercih edenler, Tefal’in Ecording işbirliği kapsamında, küresel iklim krizine karşı öncelikli ulaşılması zor alanlara ecoDrone’lar ile tohum topu atışlarına destek olabilecek. Tefal, 15.000 tohum topu atışını üstlenerek, ormanlaştırma ve biyoçeşitlilik çalışmalarına destek vermek için ilk adımı atacak. Sonrasındaki dönemde her satın alınan Tefal (RE)NEW tavayla, bu destek adım adım büyüyecek.

Bu yepyeni ürünlere şimdi Tefal mağazalarından ve tefal.com.tr adresinden ulaşılabiliyor.

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