 Team Nautica, Türkiye'nin en zorlu açık deniz yarışında GAIN ekranlarında!

Bu yıl 14-18 Temmuz 2025 tarihleri arasında 54. kez düzenlenen Deniz Kuvvetleri Kupası yarışında bu sene Team Nautica'da yarışta yerini aldı. Team Nautica birçok kez olimpiyatlarda Türkiye'yi temsil eden Ateş Çınar, Barış Kongül, oyuncu Umut Kurt ve Murat Eken dahil yedi kişilik ekiple denize açıldı. Bu yarış boyunca çekilen görüntülerle GAIN'de "550 Mil" adında 4 bölümlük belgesel serisi olarak yayınlanacak. Balon yelkenin yırtılması ve ilk 12 saatte yaşanan elektrik sistemi arızası gibi ciddi aksiliklere rağmen Team Nautica yarışı IRC.2’de 4. sırada tamamladı. “550 Mil’’ yalnızca yarışın parkurunu ve teknik detaylarını belgeleyen klasik bir spor belgeseli değil. Bu proje, denizde yaşanan insan hikâyelerine, fiziksel ve duygusal sınavlara ve takım içi dinamiklere odaklanan, güçlü bir belgesel anlatısıdır. Her bölümde, sadece yelken terminolojisiyle değil; kamera içi mini röportajlarla, mürettebatın duygu ve karar anlarına da yer verilecek.

Didaktik bir anlatıdan uzak, içten ve sezgisel bir dil kullanılarak izleyiciye hem içerden hem dışardan bir bakış oluşturacak. Deniz Kuvvetleri Kupası hakkında... İstanbul Boğazı’ndan başlayarak 550 deniz mili boyunca Ege ve Akdeniz kıyılarına uzanan, doğa koşullarıyla ve rakiplerle aynı anda mücadele edilen zorlu bir açık deniz macerasıdır. 1971 yılında, dönemin denizcilerinin “aşşa yarışına gidiyoruz” diyerek tarif ettiği bu rota, o dönem ağır deplasmanlı teknelerle kimi zaman duraklamalı, kimi zaman tek etapta Turgutreis’e kadar sürüyordu. 1988 yılı itibarıyla ise bu yolculuk resmen “Deniz Kuvvetleri Kupası” adını aldı. Bugün hâlâ Türkiye’de yarışan her yatçının kazanmayı hayal ettiği bu yarış, yarım asırlık geçmişiyle açık deniz yarışçılığımızın belkemiğini oluşturuyor. 550 Mil bu tarihsel ağırlığı, günümüz spor anlayışıyla birleştiren bir belgesel serisidir.



4 Bölümlük Belgesel Serisi

Yapım Yılı: 2025

Yelken Ekibi: Ateş Çınar, Barış Koncagül, Onur Kunduz, Umut Kurt, Murat Eken

Yönetmen: Olgu Baran Kubilay

Görüntü Yönetmeni: Baturhan Kitay

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