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Teachers Band rüzgarı

Azka Otel, Yaz Konserleri serisi kapsamında bu kez sahnesinde Teachers Band grubunu ağırladı. İşte detaylar...

Teachers Band rüzgarı

Bodrum’un gözde otellerinden Azka Otel, Yaz Konserleri serisi kapsamında bu kez sahnesinde Teachers Band grubunu ağırladı. Tamamı öğretmenlerden oluşan grup, enerjik sahne performanslarıyla otel misafirlerinden büyük ilgi gördü.

 

Teachers Band rüzgarı
Eğitim ve sanatı bir araya getirmeyi amaçlayan Teachers Band, müziğin birleştirici gücünü topluma yaymak üzere yola çıktı. Sahnedeki başarılı performanslarıyla dikkat çeken grup üyeleri, hem öğretmenlik mesleklerini sürdürüyor hem de profesyonel anlamda müzik yapmaya devam ediyor.

 Teachers Band rüzgarı


Müzik onlar için sadece bir tutku değil; aynı zamanda öğrencilere ve topluma ilham veren güçlü bir araç.

 

Teachers Band rüzgarı
Azka Otel sahnesinde verdikleri konserle konuklara unutulmaz bir gece yaşatan Teachers Band, izleyicilerden tam not aldı.

 

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