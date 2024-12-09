Tayfun ve Isabella Duygulu Kadın Kakları için el ele sahnede!

Müzik dünyasının efsanevi ismi Tayfun Duygulu ve zarif eşi Isabella Duygulu, aşklarıyla olduğu kadar başarılarıyla da dikkat çekiyor. ‘Hadi Yine İyisin’ şarkısıyla bir döneme damga vuran Tayfun Duygulu, yıllar sonra şarkının reklamlarda yeniden popüler olmasıyla birlikte kariyerinde yeni bir rüzgar estiriyor.

Çifte gelen yoğun teklifler, onların uyumlu birlikteliğinin enerjisini bir kez daha göz önünde seriyor. Son olarak Ankara'da düzenlenen ve kadın haklarının korunması ve kadına yönelik şiddete karşı güçlü bir mücadeleye dikkat çeken özel bir gecede, çift birlikte sunuculuk yaptı. Sahnedeki kusursuz uyumlarıyla büyük alkış alan Duygulu çifti, hem organizasyona anlam kattı hem de örnek bir birliktelik sergiledi.

Tayfun Duygulu, bu özel deneyimi , “Eşim Isabella ile birlikte böylesine önemli bir organizasyonda birlikte sunuculuk yapmanın heyecanını yaşadım. Birlikte nice güzel anılara güzelliğim” notuyla paylaştı.

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