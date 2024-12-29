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Tayfun ve Isabella Duygulu'dan geri dönüşümlü yılbaşı ağacı!

Tayfun ve Isabella Duygulu'dan geri dönüşümlü yılbaşı ağacı! İşte detaylar...

Tayfun ve Isabella Duygulu'dan geri dönüşümlü yılbaşı ağacı!

90’ların unutulmaz pop yıldızı Tayfun Duygulu ve mimar eşi Isabella Duygulu, geri dönüşüm malzemeleriyle yarattıkları 1,5 metre uzunluğundaki çam ağacıyla dikkat çekti! Erken yılbaşı kutlamasında evlerinde dostlarını ağırlayan çift, çevre duyarlılıklarını gözler önüne serdi.

 Tayfun ve Isabella Duygulu'dan geri dönüşümlü yılbaşı ağacı!

İsabella Duygulu, hem mutfaktaki marifetleri hem de geri dönüşüm malzemeleriyle tasarladığı etkileyici yılbaşı ağacıyla geceye damga vurdu. Atık plastiklerden yaratılan estetik çam ağacı, davetlilerden tam not aldı. Doğaya saygılı bir yaşam tarzını benimseyen Duygulu çifti, “Plastik atıkları kullanarak hem masrafsız hem de estetik bir çam ağacı yaptık. Amacımız, çam ağacı kıyımına dikkat çekmek ve farkındalık yaratmak,” dedi.

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