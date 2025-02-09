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Tayfun Duygulu ve eşi Isabella Duygulu dolandırıcıların hedefinde!

Tayfun Duygulu ve eşi Isabella Duygulu dolandırıcıların hedefinde! İşte detaylar...

Tayfun Duygulu ve eşi Isabella Duygulu dolandırıcıların hedefinde!

90'lı yılların sevilen sanatçısı Tayfun Duygulu ve eşi Isabella Duygulu, siber dolandırıcıların hedefi oldu.

 Tayfun Duygulu ve eşi Isabella Duygulu dolandırıcıların hedefinde!


Bilişim suçlarına başvuran ünlü sanatçının, hesaplarının ele geçirilmeye çalışıldığı öğrenildi. Duygulu, savcılık ifadesinde mail, Spotify, YouTube ve banka hesaplarına erişim sağlanmaya çalışıldığını belirtti.

 Tayfun Duygulu ve eşi Isabella Duygulu dolandırıcıların hedefinde!


Sanatçı, hakkında ilgili yaptığı açıklamada, “Farklı IP adreslerinden 181 başarısız giriş denemesi yapıldı, 1 giriş başarılı oldu ve bilgilere ulaştı.

 Tayfun Duygulu ve eşi Isabella Duygulu dolandırıcıların hedefinde!

Siber güvenliğimiz ve özel bilgilerimiz tehlike altında! Beni geçtim, eşimin hesaplarına da girmeye çalışıyorsunuz. Siz ahlaksız, terbiyesiz ve hırsızsınız! Eninde sonunda sizinle hesaplaşacağız” diyerek sert tepki gösterdi.

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