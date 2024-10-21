 Tayfun Duygulu ikonik saksafonuna Umutcan için veda ediyor

SMA hastası Umutcan bebek için Büyükçekmece Kemal Sunal Amfi Tiyatro'da, düzenlenecek yardım konserinde 26 Ekim’de sahne alacak olan Tayfun Duygulu, yıllardır ona eşlik eden efsanevi saksafonunu açık artırmayla yeni sahibine teslim edecek. Duygulu, bu kararı nasıl aldığını şu sözlerle anlattı:



"Yıllardır yanımdan ayırmadığım, birçok albümde birlikte çaldığım saksafonumu, Umutcan’ın tedavisine destek olmak için açık artırmaya çıkardım. 'Hadi Yine İyisin' klibimden de hatırlanan bu enstrümanla yollarımızı ayırmak benim için çok zor, ancak bu anlamlı kampanyada bir umut ışığı olmak her şeye değer. Eşimle birlikte Umutcan’ı tanıdığımızda ona hemen ısındık ve onun yaşama tutunması için ne gerekiyorsa yapmaya karar verdik. Bu kampanya için gelen ilgiye minnettarım ve saksafonuma sahip olacak kişinin ona benim kadar iyi bakmasını diliyorum."

İMAJIYLA REKLAMLARDA

Reklam dünyasında ‘Hadi Yine İyisin’ şarkısı ve unutumaz imajıyla dikkat çeken Duygulu, uzun süreli bu projeden astronomik bir rakam aldığı konuşuluyor. Aldığı rakamı gizleyen Duygulu, "Reklam projelerinde yer almam konusunda sevenlerimden büyük bir istek var, yakında bu konuda da sürprizler olabilir." dedi.

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